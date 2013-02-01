基金观点: PIMCO执行长葛罗斯认为美国经济在走向毁灭

金砖国家：4月7日股汇市收盘纵览
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透1月31日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯周四表示,严重依赖信贷把美国经济拖向毁灭之路,他警告当心投资者撤出金融市场.
葛罗斯表示,刺激经济成长所需的信贷水准自1980年代以来已经增长四倍.他把需要的政府刺激越来越多,而经济成长率仍然萎缩的情况,与日本过去十年的经历做比.
葛罗斯把美国财政体系比喻成超级新星,称宇宙在迅速扩大,遥远的未来终将出现"大冰冻".他说,依靠信贷带动经济成长将产生类似结果.
葛罗斯指出,信贷市场崩溃可能会引发通胀,此前他就在几封信件中对此提出警告.
他还推荐抗通胀美国公债、黄金和其他大宗商品,还提议投资负债较少国家,比如澳洲、巴西、墨西哥和加拿大以及现金流稳健的股票.
美国政府、企业、家庭和个人债务目前为56万亿美元,这样大的规模需要的刺激也就越来越多,葛罗斯称,1980年代产生1美元的实质GDP只需要4美元,过去十年则需要10美元,而自2006年以来,产生同样的效益则需要20美元.
他指出,当资产风险太高而回报太低,导致投资者逃向现金和实体资产等其他领域后,信贷市场的死胡同将临近.
葛罗斯还坚持在去年8月投资信函中的观点,称股市和债市回报逐渐下降.(完) (编译 李爽; 审校 王丽鑫)
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路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 108.99 +0.95 +0.88 1939187 京东 32.01 -0.22 -0.68 5651022 新浪 70.60 -0.37 -0.52 735977 搜狐 39.05 -0.18 -0.46 93473 网易 277.22 +1.21 +0.44 781605 百度 172.44 -0.94 -0.54 1963453 台湾 台湾积体电路