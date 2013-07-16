修正-基金产业：6月PIMCO总回报债券基金增持美国公债和抵押贷款证券

(更正：调整第一段措辞，澄清全球最大共同基金为PIMCO旗下的“总回报债券基金”)

路透7月15日 - 公司网站周一公布的数据显示，全球最大共同基金--太平洋投资管理公司(PIMCO)总回报债券基金(Total Return Fund)6月增持美国公债和抵押贷款证券，而且这支基金的表现降至金融危机以来的最低水平。

这支由Pimco创始人兼首席投资长葛罗斯所运作的基金，在债市全线下跌之际，6月将美国公债持仓比例从5月的37%增加至38%。该基金亦把6月抵押贷款证券的持仓比例从前一个月的34%扩大至36%。

根据Morningstar，6月这支基金下降2.64%，为2008年9月以来的最差月度表现。Morningstar称，上月投资者从该支基金的撤资规模为创纪录的96亿美元，使其资产规模降至约2,680亿美元。

总回报债券基金6月亦将非美国发达市场证券的持仓比例从前一个月的7%下调至5%。该支基金6月对投资级和高收益率公司债券及新兴市场证券的持仓比例维持不变。

这支基金对“其他”证券的持仓比例为5%，其中包括市政可转换债券、优先证券和扬基债券。

Pimco在其网站上表示，其美国公债和与政府相关证券的持仓可能包括名义和通膨保值公债、公债期货和期权、机构债、由联邦存款保险公司(FDIC)和政府提供担保的公司证券、以及利率互换。(完)