资本市场已有足够时间为希腊违约做准备--PIMCO执行长

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦6月18日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)执行长何道格(Douglas Hodge)周四指出，民间资本已有足够时间为希腊违约做准备，但如果真发生违约，市场还是有可能出现一些“重新调整”。
“违约风险确切反映了吗？我们已有三年的时间去准备。过去三年真是上演了一场冗长的肥皂剧。”何道格表示。
“民间资本已有充分机会，为可能的希腊违约调仓。但可能还会有一些重新调整，”他在伦敦举行的国际证监会组织(IOSCO)年度会议称。
他表示希望希腊续留欧元区，但补充说，希腊脱欧对整个欧洲造成的政治后果会比经济影响严重。
“目前市场对希腊脱欧看法相当乐观。”他指出欧元周四还上涨。
他表示全球主要央行在采取任何货币政策举措前，正有系统的为投资人和市场做好准备。
“对将采取什么行动能更为透明化，让其他市场参与者能相应做好调整，这点很重要。”
他警告称，当主要央行开始撤出过去六年来的超宽松政策时，市场波动将加剧。(完)
(编译 张若琪 审校 张荻)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。