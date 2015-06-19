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国际财经 | 2015年 6月 19日 星期五 12:51 BJT

资本市场已有足够时间为希腊违约做准备--PIMCO执行长

路透伦敦6月18日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)执行长何道格(Douglas Hodge)周四指出，民间资本已有足够时间为希腊违约做准备，但如果真发生违约，市场还是有可能出现一些“重新调整”。

“违约风险确切反映了吗？我们已有三年的时间去准备。过去三年真是上演了一场冗长的肥皂剧。”何道格表示。

“民间资本已有充分机会，为可能的希腊违约调仓。但可能还会有一些重新调整，”他在伦敦举行的国际证监会组织(IOSCO)年度会议称。

他表示希望希腊续留欧元区，但补充说，希腊脱欧对整个欧洲造成的政治后果会比经济影响严重。

“目前市场对希腊脱欧看法相当乐观。”他指出欧元周四还上涨。

他表示全球主要央行在采取任何货币政策举措前，正有系统的为投资人和市场做好准备。

“对将采取什么行动能更为透明化，让其他市场参与者能相应做好调整，这点很重要。”

他警告称，当主要央行开始撤出过去六年来的超宽松政策时，市场波动将加剧。(完)

(编译 张若琪 审校 张荻)

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