PIMCO的一些投资组合正在增持能源类证券

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透纽约12月8日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)集团投资总监伊凡申(Dan Ivascyn)周二接受采访时表示，该公司的某些投资组合正在增持能源类证券，因公司预计未来12个月油价将上涨。
“我们一直在增持石油和能源相关证券，”伊凡申说。太平洋投资管理公司是安联(Allianz SE)子公司，截至9月30日，旗下管理着1.47万亿美元资产。
“我们在这个领域很积极，因为我们预计未来12个月左右油价会上涨，”伊凡申说。他拒绝透露该公司具体在增持哪些证券。
伊凡申重申，规模524亿美元的Pimco Income Fund(PIMIX.O)仍对巴西石油生产商巴西国家石油公司(Petrobras)(PETR4.SA)有小规模曝险。在多领域债券方面，Pimco Income年内迄今的回报率为3.30%，表现超过同类债券2.34个百分点，优于98%的同类债券。
Pimco Income的12个月回报水平达到2.63%，轻松超过97%的同类债券。(完)
(编译 王颖；审校 高琦)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。