PIMCO旗舰基金管理资产跌破1,000亿美元 为八年多来首见

路透纽约9月2日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)旗舰基金管理的资产八年多来首次规模跌破1,000亿美元，仅有2013年峰值的大约三分之一。

根据加州Newport Beach公司的数据，PIMCO总回报债券基金(PTTRX.O)资产在8月缩水18亿美元，7月为减少25亿美元。

由于资金连续28个月流出，截止8月31日，该基金管理的资产已从2013年4月时的纪录高位2,930亿美元骤降至985亿美元。

这是PIMCO总回报债券基金管理的资产自2007年1月以来首次低于1,000亿美元。根据晨星数据，2007年1月时该基金管理的资产为998.6亿美元。

PIMCO为德国安联(ALVG.DE)旗下分支。截止6月30日，该基金公司总共管理的资产达1.52万亿(兆)美元。(完)

(编译 许娜；审校 郑茵)

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