PIMCO旗舰基金管理资产跌破1,000亿美元 为八年多来首见

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约9月2日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)旗舰基金管理的资产八年多来首次规模跌破1,000亿美元，仅有2013年峰值的大约三分之一。
根据加州Newport Beach公司的数据，PIMCO总回报债券基金(PTTRX.O)资产在8月缩水18亿美元，7月为减少25亿美元。
由于资金连续28个月流出，截止8月31日，该基金管理的资产已从2013年4月时的纪录高位2,930亿美元骤降至985亿美元。
这是PIMCO总回报债券基金管理的资产自2007年1月以来首次低于1,000亿美元。根据晨星数据，2007年1月时该基金管理的资产为998.6亿美元。
PIMCO为德国安联(ALVG.DE)旗下分支。截止6月30日，该基金公司总共管理的资产达1.52万亿(兆)美元。(完)
(编译 许娜；审校 郑茵)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。