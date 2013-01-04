PIMCO葛罗斯对通胀风险发出警告

路透纽约1月3日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯在今年给投资者的第一封信中表示,央行大举印钞将引发破坏性的通胀.

葛罗斯在1月投资展望中写道,美国联邦储备委员会(美联储,FED)的购债计划将导致货币贬值并逐步削弱投资回报.他在以前的信中曾批评过美联储购买美国公债和机构抵押贷款支持债券.

葛罗斯写道,"印出六兆(万亿)美元钞票的代价意味着通胀和货币贬值的到来,二者相互作用,或者影响到石油或黄金等供应相对有限的商品."

葛罗斯提到美联储主席伯南克在2002年一次演说中说过的,美国可以在"不付出任何实质性代价的情况下"无限量发行美元.

葛罗斯在信中反驳道,这个代价就是通胀,其将会削弱长期债券的回报,并最终会危及股票和高收益债券等风险资产,亦会伤及企业.

葛罗斯将通胀比做潜伏在印钞计划"洞穴中"的"恶龙".

他在信中指出,"近零利率、量化宽松操作和'基本上不花钱的'印钞破坏了商业模式,并影响投资决策,那会逐步降低投资回报和股东权益报酬率."

葛罗斯在12月30日PIMCO的推特中写道,2013年股票和债券的收益将不到5%.(完)

(编译 张荻; 审校 程琳/张若琪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。