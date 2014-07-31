PIMCO执行长称未来投资获益主要靠资本收益而非资本利得

未受政治不确定性影响 第一季表现应很好--Ifo经济学家
路透柏林4月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周一对路透说，德国经济未受全球政治不确定性影响，第一季表现应该很好。
路透纽约7月30日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)执行长葛罗斯周三表示，由于全球经济成长缓慢，因此收入而非资本利得将拉动将来的投资回报。
葛罗斯在最新致投资者的信中称，几乎所有资产类别的资本利得逐渐式微，较低但相对可靠的收入将成为市场将来的拉动力。
收入是投资某种资产所获得的利息，而资本利得通过资产价格上涨实现。
葛罗斯在去年5月曾预计，债市长达约30年的牛市可能已经终结。他周三表示，鉴于债券收益率(殖利率)上行，而全球经济成长依然低迷，资产价格将可能很难实现上涨。
“收益率已经触底，并且市场目前预计收益率将逐步上行，这样就看经济成长的了，而成长还是一个问号，”葛罗斯称。他指出，“总需求”缺乏而“总供给”过剩，将继续施压全球经济成长。
他还表示，质优的美债和公司债“价格公道，但不便宜”。他重申，美国联邦储备委员会(美联储/FED)料不会在2015年中以前加息，并称投资者应持有债券以及“平均比例的股票”。(完)
(编译 王兴亚；审校 田建华)
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