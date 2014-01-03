PIMCO总回报债券基金去年报酬率为负2% 为14年来首见亏损

路透纽约1月2日 -晨星(Morningstar)周四公布初步数据显示，全球最大的债券基金--太平洋投资管理公司(PIMCO)总回报债券基金(Total ReturnFund)在2013年报酬率为负2%左右，为14年来首见年度亏损，因对美联储缩减购债的疑虑，推使美国公债价格下滑。

晨星数据显示，这是该基金自1994年以来表现最差的一次，当年报酬率为负3.6%。该基金于12月下降约1%，仅击败6%的同类型基金。

总回报债券基金资产规模达2,440亿美元，为PIMCO的旗舰产品。资料显示，该基金11月底时在美国公债的曝险比重达37%。

首席投资长葛罗斯近期建议投资人敲进美国短期公债，押注美联储在2016年或更晚以前，都将维持短期利率于零水准。(完)

(编译 龚芳; 审校 石冠兰)

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