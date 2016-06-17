PIMCO计划裁掉全球约3%员工--备忘录

经济强劲及促销活动促使美国假日季销售额增长4%超预期--NRF
路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
路透纽约6月16日 - 根据路透周四取得的一份内部文件，太平洋投资管理公司(PIMCO)计划在全球裁员约3%，因自2014年共同创办人葛罗斯(Bill Gross)出走以来，旗下管理资产规模不断下滑。
“和任何一家负责任的企业一样，PIMCO经常调整手中资源，以为客户把握市场变化及投资契机，”PIMCO发言人Michael Reid在电子邮件声明中表示。“我们目前的业务计划将会是降低部分领域的费用，在此同时，当然我们也会确保在其他领域的投资和聘用。”
备忘录指出，将会裁撤68人，而该公司在第一季末时约有2,300名员工，较上年同期的2,400人减少。
备忘录同时提到，PIMCO正在解散六档配息收益策略基金，这些基金是由经理人Brad Kinkelaar在内的团队所主导，旗下管理资产约2.6亿美元。
截至3月31日止，PIMCO管理资产规模为1.5万亿(兆)美元，低于2013年第一季时的峰值约2万亿美元。葛罗斯在1971年创办了PIMCO，于2014年倏然离去。
福斯商业新闻网(Fox Business)在周四稍早报道了这次裁员行动。(完)
(编译 张明钧; 审校 陈宗琦)
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