未来几十年全球经济可能继续面临低利率--PIMCO葛罗斯

路透纽约10月2日 - 执掌PIMCO总回报债券基金的葛罗斯周三表示，未来几十年全球经济可能将面临较低的政策利率。

葛罗斯在10月投资展望中写道，投资者应对美联储联邦基金利率2015年底上升一个百分点的预期作出“反向押注”。

“美国和(全球经济)未来几十年可能不得不去适应金融高压(financially repressive)环境--以及由此而产生的较低政策利率。”葛罗斯写道。他是太平洋投资管理公司(PIMCO)共同创始人兼首席投资长，掌管的期间投资工具--总回报债券基金的资产管理规模大约为2,500亿美元。

葛罗斯在题目为“适者生存？”的文章里写道，“目前市场和(美联储)预计2015年底前联邦基金利率将上升1%，2016年12月前再上升1%，但你们应该反向押注。”

葛罗斯对利率水平的展望颇为重要，因为Pimco管理着大约1.97万亿美元资产，而且是全球最大债券管理机构之一。由于其规模庞大，葛罗斯和PIMCO执行长暨共同投资长埃里安(Mohamed El-Erian)对美联储行动及全球债市的观点，也在影响着其他投资者。

2008年12月以来，美联储一直将隔夜联邦基金利率维持在零至0.25%区间，并出台量化宽松举措，令资产负债表规模增加逾两倍至约3.7万亿美元，推动美国经济走出衰退，实现更为强劲的增长。

美联储在9月会议上维持购债规模不变，令投资者大感意外。

美联储公布决定后，美国指标10年期公债收益率跌17个基点，至2.69%。周二2014GMT其收益率报2.6%。

葛罗斯在文中还写道，通胀保值债券(TIPS)和较短期公债的投资组合未来几年可能将带来4%的回报率。

据研究机构晨星数据，PIMCO旗下的总回报债券基金9月净值增长1.8%，为去年1月以来最好月度表现，优于98%的同类基金表现。

晨星周三公布的数据显示，总回报债券基金9月资金流出规模为54亿美元，为连续第五个月外流。尽管流出规模巨大，但却是5月以来最低的。

葛罗斯周三在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)上表示，美国政府到10月17日出现债务违约的可能性几乎没有。美国财长杰克卢曾警告国会称，最晚到10月17日，美国将不能再借债。

葛罗斯称，“美国财政部债务违约的可能性是百万分之一，甚至是数十亿分之一。”他称，美国财政部每月获得大约3,000亿美元的财政收入，同时支出约400-450亿美元利息。

“根据这一数据，美国财政部不可能考虑过违约，更不会真的违约。”葛罗斯称。(完)

(编译 于春红; 审校 郑茵)

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