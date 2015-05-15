基金产业：PIMCO股票投资长离职，因公司关闭基金

路透基点：大信控股签署贷款协议，支持旗下REIT在新加坡上市--TRLPC
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国商业房地产开发商--中山市大信控股有限公司已签订3.58亿美元等值贷款，以支持公司旗下的房地产投资信托(REIT)--大信商用信托在新加坡上市。
路透5月14日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)周四称，股票投资长Virginie Maisonneuve将离职，因该公司降低对股票投资的侧重。其任职时间不足一年半。
公司表示，将把两项股票投资策略变现：Maisonneuve管理的Emerging Markets，以及Anne Gudefin管理的Pathfinder，后者业务包括购买价格较固有价值低相当多的股票。
执行长Douglas Hodge在一份声明中称，股票业务仍将是公司投资的重要部分，但会集中在“与我们的能力和客户需求更加契合”的领域。
Hodge称，PIMCO将继续管理分红和长短期策略，并扩大增强的股票策略，包括与Research Affiliates的合作策略。
截至3月31日时PIMCO管理1.59万亿美元资产，公司称不会填补Maisonneuve的职位。(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国商业房地产开发商--中山市大信控股有限公司已签订3.58亿美元等值贷款，以支持公司旗下的房地产投资信托(REIT)--大信商用信托在新加坡上市。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/24 7 2.25% 1,000 2017/1/24 28 2.55% 100 2017/1/25
近中午时分，外资买超韩股。 三星电子 周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而 非这款手机的软件或硬件问题。 但其声明对股价没什么影响，因这项因素早已被消化。三星电子上涨0.8%。 SK海力士 涨逾3%，因寄望第四季获利强劲。 下跌和上涨个股分别有433支和357支。 三年期公债3月期货 涨0.03点至109.57。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,167.0 1,169.2 日圆/韩元 10.2663/12 10.2416 韩国公债期货 * 109.57 109.54 韩国综合股价指数 2,071.79 2,065.6