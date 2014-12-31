PIMCO旗下基金经理因违反交易规定而遭解雇

路透纽约12月31日 - 大型债券基金业者太平洋投资管理公司(PIMCO)旗下基金经理Rahul Seksaria遭到解雇，此前全球最大期货市场运营商芝加哥商业交易所集团(CME Group)针对他违反交易规定祭出罚款。

芝加哥商业交易所集团在网路上发布的一份公告指出，Seksaria“精心谋画并预先安排与他雇主旗下的一个客户暂记帐户(suspense account)就2015年6月欧洲美元期货合约进行对做，从而导致这个暂记帐户有2,675美元转移至他个人交易帐户。”

PIMCO发言人Daniel Tarman在一份声明中表示，“Seksaria曾用他的个人帐户与多个PIMCO客户帐户进行对做，并从这样的活动中获利，明显违反公司政策。”

“他并未转移客户资产，客户资产由第三方监管银行保管，”Tarman还称。

芝加哥商业交易所集团勒令Seksaria缴纳65,000美元罚金，并归还这2,675美元。

该集团还禁止Seksaria进入其交易场所、电子交易和结算平台，直到2015年3月19日。

记者向Seksaria在LinkedIn网站上的账户名发送信息，但目前未获回复。(完)

(编译 张明钧/朱晓军；审校 王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。