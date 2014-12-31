PIMCO旗下基金经理因违反交易规定而遭解雇

国际油价可能再次下挫 因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透纽约12月31日 - 大型债券基金业者太平洋投资管理公司(PIMCO)旗下基金经理Rahul Seksaria遭到解雇，此前全球最大期货市场运营商芝加哥商业交易所集团(CME Group)针对他违反交易规定祭出罚款。
芝加哥商业交易所集团在网路上发布的一份公告指出，Seksaria“精心谋画并预先安排与他雇主旗下的一个客户暂记帐户(suspense account)就2015年6月欧洲美元期货合约进行对做，从而导致这个暂记帐户有2,675美元转移至他个人交易帐户。”
PIMCO发言人Daniel Tarman在一份声明中表示，“Seksaria曾用他的个人帐户与多个PIMCO客户帐户进行对做，并从这样的活动中获利，明显违反公司政策。”
“他并未转移客户资产，客户资产由第三方监管银行保管，”Tarman还称。
芝加哥商业交易所集团勒令Seksaria缴纳65,000美元罚金，并归还这2,675美元。
该集团还禁止Seksaria进入其交易场所、电子交易和结算平台，直到2015年3月19日。
记者向Seksaria在LinkedIn网站上的账户名发送信息，但目前未获回复。(完)
(编译 张明钧/朱晓军；审校 王洋)
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