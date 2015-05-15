PIMCO股票投资长离职 因公司关闭基金

英国政府料采取干预方案 在退欧后时期刺激工业复兴
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。
路透5月14日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)周四称，股票投资长Virginie Maisonneuve将离职，因该公司降低对股票投资的侧重。其任职时间不足一年半。
公司表示，将把两项股票投资策略变现：Maisonneuve管理的Emerging Markets，以及Anne Gudefin管理的Pathfinder，后者业务包括购买价格较固有价值低相当多的股票。
执行长Douglas Hodge在一份声明中称，股票业务仍将是公司投资的重要部分，但会集中在“与我们的能力和客户需求更加契合”的领域。
Hodge称，PIMCO将继续管理分红和长短期策略，并扩大增强的股票策略，包括与Research Affiliates的合作策略。
截至3月31日时PIMCO管理1.59万亿美元资产，公司称不会填补Maisonneuve的职位。(完)
(编译 王丽鑫；审校 王颖)
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