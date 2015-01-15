PIMCO预计油价将持续下跌 高收益能源债券蕴藏发财机会

路透纽约1月14日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)认为油价下跌之势将持续更长一段时间，但对油田服务企业较为谨慎，同时认为一些高收益能源企业债券越来越有吸引力。

“我们认为，油价下跌之势将再持续一段时间，我们正在积极管理客户的能源敞口，并着眼于从近期事件中受益，”Pimco负责全球信贷的首席投资长Mark Kiesel及投资组合经理David Linton在周三发布于该公司网站的文章中称。

过去七个月原油价格已跌逾50%，目前在六年低点附近交投。

Pimco指出，油价下跌将打压石油出口商及一些油田服务商，尤其是石油钻探企业。

“一年多来PIMCO一直在出脱油田服务企业敞口，”Kiesel和Linton在文章中写道。

他们补充称，“我们依然认为，该行业尤其易受到油价动荡的影响。”

他们写道，相反，在一些勘探生产企业以及高收益债券中精挑细选，可能会回报丰厚。

“我们依旧看好部分油管企业，因为它们拥有长期合同，而且对商品价格敏感性低，”他们指出。

某些高收益债券也可以提供机会，“一些证券以较低估值交易，但资本结构足够高，而且具有有利于债券持有人的条款，”它们就是“未经打磨的钻石”。

Kiesel和Linton还称，他们目前看好美国通胀保值债券(TIPS)以及美元兑其他主要货币。(完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)

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