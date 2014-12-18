Pimco新兴市场基金今年净流出规模达到创纪录的58亿美元

路透纽约12月17日 - 根据投资研究机构晨星(Morningstar)周三发布的数据，2014年前11个月，太平洋投资管理公司(PIMCO)的新兴市场基金创纪录地净流出资金达58亿美元。

PIMCO不合时宜地投资俄罗斯、乌克兰、巴西和委内瑞拉，正赶上投资投资者持续从新兴市场出逃，再加上创始人之一葛罗斯和前执行长埃里安(Mohamed El-Erian)的离职闹剧造成管理层动荡，PIMCO的基金大受影响。

晨星表示，年初迄今PIMCO新兴市场债券基金的资金外流规模是2013年全年流出规模20亿美元的近三倍。而PIMCO在全球同类基金中一直处于领先地位。

PIMCO的资产管理总额高达1.87兆美元，虽然公司藉此能够在美国公债和其他主要债券市场上呼风唤雨，但在缺乏流动性的新兴债券市场上却很难玩转。因为在这类市场中，大规模投资通常较难退出，价格下跌时亏损也会加剧。

PIMCO现在陷入了“恶性循环”，昏招不断导致投资者赎回基金。S&P Capital IQ共同基金研究部主管Todd Rosenbluth表示，这进而迫使公司在动荡的市场上出售债券，结果手中剩余债券进一步贬值。

截至周二，PIMCO新兴市场本币债券基金(PEBLX.O)年初迄今净值缩水8.3%；摩根大通全球债券指数-新兴市场全球多元化综合无对冲基金同期缩水8.2%。

截至周二，以投资美元计价债券为主的PIMCO新兴市场债券基金(PEBIX.O)的今年以来净值缩水4.6%，相比之下，摩根大通全球新兴市场债券指数全球综合基金净值上升1.2%。

PIMCO新兴市场组合管理团队主管Michael Gomez在一份声明中表示，“PIMCO的资产组合投资主要基于长期立场与观点。尽管当前新兴市场陷入动荡，但我们认为市场各个部分还是能够为长期投资者提供有吸引力的风险/回报机会。”(完)

(编译 洪曦; 审校 郑茵)

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