PIMCO警告货币政策枯竭将造成“全球范围内的重大风险”

路透纽约6月1日 - 美国资产管理公司太平洋投资管理公司(PIMCO)周三警告称，当前的零利率及其它非常规货币政策，将不足以维持全球经济成长、填补产出缺口并提升通胀至目标水平。

该公司在其年度长期展望论坛(Secular Forum)报告中指出，有鉴于经济缓慢成长，而且债务水平高于危机前，“如果并且一旦货币政策弹药耗尽，威胁到全球稳定性时，全球并无显而易见的‘备胎’可用”。

换句话说，PIMCO称，“全球经济目前处于一种不平衡的状态，仅仅通过三种政策工具勉强维持稳定：零或近零利率政策、量化宽松(QE)以及中国、其他一些新兴市场经济体和欧洲二线国家的增杠杆政策。”截至3月31日，PIMCO所管理资产规模达1.5万亿(兆)美元。

“我们总结认为，这三种政策工具的回报率都在逐渐下降，在此同时，我们认为，非常规政策的成本在逐步上升，而且部分国家通过进一步加大杠杆维持成长的能力是有限的，”报告作者Andrew Balls、Richard Clarida和Dan Ivascyn称。

基于这一背景，PIMCO对美国国内生产总值(GDP)增长的基本看法是，未来3-5年的年增幅符合或者略高于预期的1.5-2%。

该公司还预估通胀率在2%左右，也就是美国联邦储备理事会(美联储/FED)的目标，因而逐渐将联邦基金利率推升至2-3%的“新中性”区间。

上周PIMCO集团投资总监伊凡申(Dan Ivascyn)告诉路透，Pimco一直在削减能源相关曝险，同时由于近几个月价格上涨，亦在减持公司债持仓。

“从估值来说，公司债现在看来有点没意思，”他说。另外他还表示，美联储本月稍晚加息的可能性超过50%。(完)