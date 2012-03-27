PIMCO葛罗斯料美联储4月或暗示第三轮量化宽松--Twitter

国际油价下跌近1% 因担忧美国产量不断上升
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透纽约3月26日电---太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯表示,美国联邦储备委员会(FED,美联储)可能在4月政策会议上暗示将着手第三轮债券购买,以期提振美国迟滞的经济增长.
葛罗斯周日在社群媒体平台推特(Twitter)上发表了其对美联储政策的看法.
他3月12日也在推特上发表类似陈述,并称美联储"必须维持市场并不乐见的买债措施".
稍早的陈述是在美联储联邦公开市场委员会(FOMC)3月13日会议前发表的,该次会议政策制定者温和上调美国经济前景评估.
最近的FOMC声明部分引发了美国公债自去年夏季以来的最大单周跌幅,部分分析师还认为这是债市长期熊市的开端.(完)
--编译 张若琪;审校 王兴亚
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