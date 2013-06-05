PIMCO首席投资长葛罗斯称QE措施遏制企业增长

葛罗斯称，货币刺激措施已导致了低收益率，降低了风险投资回报，阻碍了实质的经济增长，使得企业只愿返还资金，而非对研发等进行投资。

葛罗斯并补充道，全球各国央行，尤其是日本央行“似乎相信越来越多的量化宽松政策，肯定会带动资产价格越来越高，通过溢出的财富效应对消费和实质投资的影响，势必会刺激实质经济增长。不过该理论面临着挑战，实际效果似乎并非如此”。(完)