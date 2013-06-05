PIMCO首席投资长葛罗斯称QE措施遏制企业增长

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透纽约6月4日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯周二表示，弥漫全球的刺激措施正遏制企业对未来产出的投资欲望。
葛罗斯称，货币刺激措施已导致了低收益率，降低了风险投资回报，阻碍了实质的经济增长，使得企业只愿返还资金，而非对研发等进行投资。
“西方的企业似乎更专注资本回报，而非投资。”葛罗斯说道。并称，其对经济增长将造成负面影响。
葛罗斯并补充道，全球各国央行，尤其是日本央行“似乎相信越来越多的量化宽松政策，肯定会带动资产价格越来越高，通过溢出的财富效应对消费和实质投资的影响，势必会刺激实质经济增长。不过该理论面临着挑战，实际效果似乎并非如此”。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 戴素萍)
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路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透东京4月14日 - 日本放送协会(NHK)周五报道指出，苹果正在考虑与它的供应商鸿海集团合作竞购东芝的半导体事业，成为这家全球第二大闪存(快闪记忆体)芯片制造业出售过程中的最新转折。