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国际财经 | 2013年 6月 5日 星期三 11:26 BJT

PIMCO首席投资长葛罗斯称QE措施遏制企业增长

路透纽约6月4日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯周二表示，弥漫全球的刺激措施正遏制企业对未来产出的投资欲望。

葛罗斯称，货币刺激措施已导致了低收益率，降低了风险投资回报，阻碍了实质的经济增长，使得企业只愿返还资金，而非对研发等进行投资。

“西方的企业似乎更专注资本回报，而非投资。”葛罗斯说道。并称，其对经济增长将造成负面影响。

葛罗斯并补充道，全球各国央行，尤其是日本央行“似乎相信越来越多的量化宽松政策，肯定会带动资产价格越来越高，通过溢出的财富效应对消费和实质投资的影响，势必会刺激实质经济增长。不过该理论面临着挑战，实际效果似乎并非如此”。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 戴素萍)

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