美国金融：PIMCO将支付2,000万美元，了结误导投资者指控--SEC

路透华盛顿/纽约12月1日 - 美国证券交易委员会(SEC)周四表示，太平洋投资管理公司(PIMCO)将支付2,000万美元，了结对其在旗舰上市交易基金(ETF)业绩方面误导投资者的指控。

SEC表示，PIMCO夸大了该ETF的价值，并为该基金早期取得的成功提供了“具有误导性的”理由。该基金成功的基础是买入小批或“零星”抵押支持证券。

SEC指出，PIMCO使用第三方定价服务，对债券估值时让人感觉似乎是买进了大批债券，结果夸大了业绩。

SEC执法部门的主管Andrew Ceresney在一份声明中表示，PIMCO在其零星策略的真正长期影响方面误导了投资者，并且没有给投资者充分了解Total Return ETF后再做出投资决定的机会。

PIMCO发言人Michael Reid表示：“PIMCO对与SEC解决了该债券ETF问题感到高兴...公司已经完善了小型持仓估值和业绩归因披露方面的政策和程序。”(完)