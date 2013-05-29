PIMCO预计欧洲经济增长疲弱 将增加新兴市场投资

路透纽约5月28日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)网站周二发布的一篇报告称，该公司预计欧元区未来三到五年经济增长疲弱，因此计划在其欧洲投资组合中增加更多的全球新兴市场资产。

PIMCO欧洲投资管理部主管Andrew Balls表示，欧元区经济平均年增长率可能不会超过0.5%，该公司将寻求“其它资产”，比如新兴市场证券，以弥补在欧洲国家投资的高风险和低回报。

PIMCO管理着全球规模最大的共同基金。它在本月表示，未来三到五年欧元区仍存在分裂的可能，尽管这种可能性不是非常大。

该公司在稍早公布的展望中指出，美国经济增长率在未来三到五年不会“大幅超过”2%，全球通胀可能上升，社会问题在西方经济体中将扮演更重要的角色，而政治面可能不会有太大改善。

Balls表示，在最近题为“欧洲重要关头：不再得过且过？”的报告中，PIMCO预计欧元区将“将会沉沦，尤其是相对于增长较为强劲的新兴市场国家”，较小的欧洲国家有可能退出欧元区或沦为“二流国家”。与此同时，德国、法国、意大利和西班牙将形成比较牢固的财政和银行业联盟。

Balls指出，欧洲央行(ECB)未来三到五年将在“‘不惜一切代价’式的激进态度和拒绝行动”之间摇摆。欧央行本月降息至纪录低点0.5%，而且执委普雷特周二表示，若有必要刺激经济，欧央行可以进一步降息。

Balls称，PIMCO将继续避免投资小型欧元区国家，因相对于风险回报不足。同时重点关注意大利和西班牙，他说这两个国家可能避免“资产减计”或者公债回报率降低。但Balls补充道，这两国的债券收益率也不是非常具有吸引力。

他说，德国由于9月将举行选举，其一直不愿采取“重大举措”应对欧债危机。即便结束选举，PIMCO认为德国针对欧元区问题仍将采取零敲碎打式的措施，也无法推动本国经济成长。(完)

(编译 李爽; 审校 张涛)

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