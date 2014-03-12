版本:
中国
国际财经 | 2014年 3月 13日 星期四 07:22 BJT

PIMCO上调今年美国经济增长预估 预计中国经济继续放缓

路透3月12日 -全球最大债市基金太平洋投资管理公司(PIMCO)周三上调美国经济成长预估，今年经济成长预估值由之前的2.25-2.75%上调至2.5-3%。

PIMCO在其全球经济预估中表示，今年美国经济预估增长2.5-3%，将来自消费者、企业和公共部门支出和成长的趋势。

PIMCO还预计中国经济成长将继续放缓，增幅在6.5-7.5%区间内。

该公司预计今年欧元区经济成长1-1.5%，将来自当地需求出现普遍的周期性改善。

不过，PIMCO预计日本今年将是唯一一个经济放缓的发达经济体，经济增幅降至0.5-1%。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐