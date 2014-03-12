PIMCO上调今年美国经济增长预估 预计中国经济继续放缓

OPEC希望石油库存进一步下降 正为取得共识而努力
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四在谈到延长减产时间问题时称，OPEC希望库存进一步下降，目前正努力确保各方能在5月份的决策会议上达成共识。
路透3月12日 -全球最大债市基金太平洋投资管理公司(PIMCO)周三上调美国经济成长预估，今年经济成长预估值由之前的2.25-2.75%上调至2.5-3%。
PIMCO在其全球经济预估中表示，今年美国经济预估增长2.5-3%，将来自消费者、企业和公共部门支出和成长的趋势。
PIMCO还预计中国经济成长将继续放缓，增幅在6.5-7.5%区间内。
该公司预计今年欧元区经济成长1-1.5%，将来自当地需求出现普遍的周期性改善。
不过，PIMCO预计日本今年将是唯一一个经济放缓的发达经济体，经济增幅降至0.5-1%。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四在谈到延长减产时间问题时称，OPEC希望库存进一步下降，目前正努力确保各方能在5月份的决策会议上达成共识。
路透东京4月28日 - 周五公布的政府数据显示，日本3月核心消费者物价指数(CPI)升幅逊于预期，但为连续第三个月增加，受能源价格上涨推动。
路透东京4月28日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，日本与中国将于5月6日横滨的亚洲开发银行年会间隙，进行双边财政对话。