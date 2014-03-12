PIMCO上调今年美国经济增长预估 预计中国经济继续放缓

路透3月12日 -全球最大债市基金太平洋投资管理公司(PIMCO)周三上调美国经济成长预估，今年经济成长预估值由之前的2.25-2.75%上调至2.5-3%。

PIMCO在其全球经济预估中表示，今年美国经济预估增长2.5-3%，将来自消费者、企业和公共部门支出和成长的趋势。