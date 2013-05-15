PIMCO：未来三至五年美国经济增速约2% 全球通胀升温

路透纽约5月14日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)周二发布的投资展望报告指出，美国未来三到五年经济增长率不会比2%“高上许多”，在此同时全球通胀可能升温。

该公司执行长暨共同投资长埃里安(Mohamed El-Erian)在报告中指出，未来三到五年全球通胀“可能升高且趋于不稳”，而中国的经济增长率则将介于6-7.5%。

埃里安提到，有鉴于增长前景及各国央行“扭曲各类资产定价”，PIMCO将会持续降低高风险资产曝险。

“特别是随着价格不断上涨、且缺乏有利的增长转变，我们将会持续降低风险持仓，”埃里安表示。

PIMCO网站周四公布数据显示，全球最大的债券基金--总回报债券基金4月美国公债持仓比例上升到39%，高于3月的33%。

截至3月31日止，PIMCO管理资产总额达2.04万亿(兆)美元；该公司是欧洲金融服务业巨擘德国安联(ALVG.DE)旗下事业。

埃里安称欧元区仍有可能拆伙，不过可能性偏低，他并称欧洲仍得面对进一步债务重整。他称未来三至五年金融资产报酬可能会下滑。

在全球经济前景方面，埃里安提出反差颇大的看法，不是高增长就是低增长，并称全球经济正处于“稳定失衡”的状态。

埃里安称，增长力道偏低状况下，金融面稳定性将恶化，且西方经济体的政治失能状况将加剧。

他指出，全球各地央行政策可能在未来三至五年出现转变，“这将不会是平稳的进程”。他论及货币宽松政策的优缺点，称这虽有助于企业营运及美国银行业财务，但对于刺激大型企业投资效果有限，因企业多将重点放在成本管控上。

埃里安表示，欧洲二线国家在面对高失业及脆弱的财政状况下，目前若非处于“风和日丽”、就是处于“狂风骤雨”的边缘。

“就中期而言，增长最为缓慢的经济体及那些岌岌可危的部门面临‘殭屍化’风险，”埃里安说道。他所谓的殭屍化，就是那些原本对经济增长有所贡献的机构不断恶化。

日本方面，埃里安认为该国经济刚开始会出现急速增长，但之后将受到结构性改革以及“区域和全球宽松程度逐渐下滑”的“挑战”。

埃里安同时提到，PIMCO预期在西方经济前景中，社会议题将扮演越来越重要的角色，但他不认为西方政治运作会有重大改善。

“虽然不愿承认，但在缺乏更大的社会压力下(没有人希望见到社会压力增加)，我们认为未来三到五年西方国家出现重大的政治及机构复兴的基础薄弱。”

埃里安称，投资人应该把焦点放在未受一波波全球刺激政策影响的投资机会，以作为取得报酬的方法，在此同时要减少追逐风险。

他并警告不要投资于那些受到央行刺激政策严重影响、以及不具备储备货币地位的的货币。

最后，埃里安称，实质经济增长对取得投资报酬至关重要。

“长期投资人应该了解到，除了财务强度之外，让实质经济增长恢复到可以接受且可持续水准至为重要，”他说道。(完)

(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)

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