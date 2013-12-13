Pimco预计明年美国经济增长率介于2.25%-2.75%

现代和起亚将因发动机缺陷在韩召回171348辆汽车
路透首尔4月7日 - 韩国国土交通部周五称，现代汽车和起亚汽车计划在韩国召回171,348辆汽车，因发动机存在缺陷，可能“妨碍安全驾驶”。
路透12月12日 -全球最大债券基金太平洋投资管理公司(PIMCO)周四表示，预计2014年美国经济成长率介于2.25%至2.75%。
PIMCO在给客户的研究报告中称，预计明年全球经济成长率在2.5%至3%之间。
该公司投资组合经理Saumil H.Parikh在报告中称，“2013年遇到的许多挑战不是趋于自我耗尽，就是通过替代方法得到解决，这将使2014年全球经济增长前景更加光明，”该公司一位发言人称Parikh的报告代表了Pimco的观点；该公司管理着大约2兆(万亿)美元资产。
Parikh称，就美国来说，削减财政政策的紧缩程度、就业市场需求稳步改善以及资产估值上升，可能将使实质经济成长率从目前的1.8%升至明年的2.25%至2.75%。
他称，“我们同时认为，人们对住宅和耐用消费品需求持续改善，家庭收入增长更快，而且由于财政状况极为宽松，非居民投资增长小幅加速。”
Pimco表示，预计2014年欧元区最终将摆脱经济衰退。Parikh称，“由于货币政策修整欧元区经济增长的突然停滞，财政政策从紧缩转向普遍中性，竞争力持续改善，这应使欧元区私营经济进一步向前发展，尽管速度非常缓慢。”Pimco预计明年欧元区经济增长率介于0.25%至0.75%。(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
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