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国际财经 | 2017年 6月 20日 星期二 18:10 BJT

美国明年或升息四次 但未来3-5年衰退可能性相当高--PIMCO

路透伦敦6月20日 - 债券市场巨擘太平洋投资管理公司(PIMCO)全球固定收益执行长鲍尔斯周二称，明年美国有可能最多升息四次，但未来3-5年出现经济衰退的概率仍然较高。

鲍尔斯称，他预计美联储指标利率会在当前升息周期中升至2%左右。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)在2015和2016年分别升息一次，今年以来已升息两次。

“他们(美联储)今年可能可能再度升息，明年可能...会有四次，这要取决于财政政策状况，”鲍尔斯在伦敦一次欧洲货币会议上表示。

“未来3-5年美国经济出现衰退的可能性相当高。”(完)

(编译 刘秀红；审校 高琦)
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