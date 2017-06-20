美国明年或升息四次 但未来3-5年衰退可能性相当高--PIMCO

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透伦敦6月20日 - 债券市场巨擘太平洋投资管理公司(PIMCO)全球固定收益执行长鲍尔斯周二称，明年美国有可能最多升息四次，但未来3-5年出现经济衰退的概率仍然较高。
鲍尔斯称，他预计美联储指标利率会在当前升息周期中升至2%左右。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)在2015和2016年分别升息一次，今年以来已升息两次。
“他们(美联储)今年可能可能再度升息，明年可能...会有四次，这要取决于财政政策状况，”鲍尔斯在伦敦一次欧洲货币会议上表示。
“未来3-5年美国经济出现衰退的可能性相当高。”(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
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路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。