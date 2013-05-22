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国际财经 | 2013年 5月 23日 星期四 07:51 BJT

PIMCO投资长葛罗斯认为美联储有可能在9月降低刺激力度

路透纽约5月22日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯周三表示，美国联邦储备委员会(美联储)有可能在9月开始降低货币刺激力度，债券投资者或许已经预见到了这一点。

“我认为，我们目前预测未来几个月(美联储)可能缩减(购债规模)，或许大约就在9月，”他在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示。

葛罗斯表示，指标10年期美国公债收益率上升令他怀疑投资者已经预见到联储会降低刺激力度。截止3月底，PIMCO管理的资产规模为2.04万亿(兆)美元。

10年期公债收益率周三收报2.03%，较去年7月25日创下的纪录低点1.38%高出65个基点。

葛罗斯表示，由于美联储的购买行动，30年期公债价格可能存在泡沫。PIMCO总体回报基金是全球最大的共同基金，资产规模达2,929亿美元。

他亦认为股市“存在大量泡沫”，数据显示企业每月回购500亿美元股票。美股标准普尔500指数.SPX今年迄今已经上扬16%。(完)

(编译 郑茵 审校 戴素萍)

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