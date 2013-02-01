PIMCO执行长葛罗斯认为美国经济在走向毁灭

路透1月31日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯周四表示,严重依赖信贷把美国经济拖向毁灭之路,他警告当心投资者撤出金融市场.

葛罗斯表示,刺激经济成长所需的信贷水准自1980年代以来已经增长四倍.他把需要的政府刺激越来越多,而经济成长率仍然萎缩的情况,与日本过去十年的经历做比.

葛罗斯把美国财政体系比喻成超级新星,称宇宙在迅速扩大,遥远的未来终将出现"大冰冻".他说,依靠信贷带动经济成长将产生类似结果.

葛罗斯指出,信贷市场崩溃可能会引发通胀,此前他就在几封信件中对此提出警告.

他还推荐抗通胀美国公债、黄金和其他大宗商品,还提议投资负债较少国家,比如澳洲、巴西、墨西哥和加拿大以及现金流稳健的股票.

美国政府、企业、家庭和个人债务目前为56万亿美元,这样大的规模需要的刺激也就越来越多,葛罗斯称,1980年代产生1美元的实质GDP只需要4美元,过去十年则需要10美元,而自2006年以来,产生同样的效益则需要20美元.

他指出,当资产风险太高而回报太低,导致投资者逃向现金和实体资产等其他领域后,信贷市场的死胡同将临近.

葛罗斯还坚持在去年8月投资信函中的观点,称股市和债市回报逐渐下降.(完)

(编译 李爽; 审校 王丽鑫)

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