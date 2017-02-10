PIMCO认为玉米价格将上涨 但对大豆和铝市场保持谨慎

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透悉尼2月10日 - 全球最大的债券基金之一--太平洋投资管理公司(Pimco)认为，玉米价格的表现将好于大豆，但对铝市场持谨慎态度。
Pimco管理的资产规模达1.5万亿(兆)美元，比澳洲一年的经济产值还要高。该公司利用大宗商品来规避通胀风险。
“基于我们的预估，加上美国今年大豆种植面积可能出现很大变化，我们认为大豆价格相对于玉米价格而言将下降，”Pimco的大宗商品基金投资组合经理Nic Johnson在接受路透采访时说。
Johnson称，Pimco对大宗商品的看法基本为中性，但如果美国共和党提出的边境税调整政策得以实施，大宗商品价格可能会出现波动。
“我们认为美国以外大宗商品的价格可能会下跌，而美国大宗商品的价格可能会上涨，”Johnson说，他预计布兰特原油相对于美国原油价格将下跌。
Johnson还说，其管理的基金“亲睐”铁矿石，但对铝市场持谨慎态度。自去年10月以来，铁矿石价格已上涨74%。由于供应过剩，铝价依然低迷，过剩供应主要来自中国。(完)
(编译 汪红英；审校 高琦)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”