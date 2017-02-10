PIMCO认为玉米价格将上涨 但对大豆和铝市场保持谨慎

路透悉尼2月10日 - 全球最大的债券基金之一--太平洋投资管理公司(Pimco)认为，玉米价格的表现将好于大豆，但对铝市场持谨慎态度。

Pimco管理的资产规模达1.5万亿(兆)美元，比澳洲一年的经济产值还要高。该公司利用大宗商品来规避通胀风险。

“基于我们的预估，加上美国今年大豆种植面积可能出现很大变化，我们认为大豆价格相对于玉米价格而言将下降，”Pimco的大宗商品基金投资组合经理Nic Johnson在接受路透采访时说。

Johnson称，Pimco对大宗商品的看法基本为中性，但如果美国共和党提出的边境税调整政策得以实施，大宗商品价格可能会出现波动。

“我们认为美国以外大宗商品的价格可能会下跌，而美国大宗商品的价格可能会上涨，”Johnson说，他预计布兰特原油相对于美国原油价格将下跌。

Johnson还说，其管理的基金“亲睐”铁矿石，但对铝市场持谨慎态度。自去年10月以来，铁矿石价格已上涨74%。由于供应过剩，铝价依然低迷，过剩供应主要来自中国。(完)