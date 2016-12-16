PIMCO预计美国明年GDP增长率高于2-2.5%的趋势水平

《信报》：交戏过后要交数 重燃通胀看欧日
政客竞选时首重「交戏」，登上权力宝座就要「交数」。随着奥巴马以情真意切的临别演说为八年任期画上句号，美国政坛揭开了改朝换代的序幕，本月二十日正式入主白宫的特朗普，于香港时间周四凌晨在纽约举行当选后首场记者会。
路透纽约12月15日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)周四表示，2017年美国国内生产总值(GDP)增长率可能高于2-2.5%区间的趋势水平，为2015年第四季至2016年第二季年化增长率的两倍，但低于2016年第三季达到的3.2%。
PIMCO是美国最大的资产管理公司之一，其年度展望报告称，之所以上调GDP预估，是因为能源价格上涨以及企业税收改革更为明确，促使企业投资迅速恢复。
“失业进一步减少、薪资上升且个人所得税下调预期在2017年底实施，将会支持消费者支出，”作者Joachim Fels和Andrew Balls在报告中写道。
Balls是PIMCO全球固定收益部门的投资主管，Fels是公司全球经济顾问。他们表示，总体消费者物价指数(CPI)的涨幅将会增大，接近核心通胀率，高于2%，美国联邦储备理事会(美联储)明年将升息两至三次，“还有可能更多”。
PIMCO认为，目前的世界“稳定但不安全”。
“在我们看来，唯一确定的就是可能产生的宏观经济结果尾部风险分布变宽。尾部的左半边风险来自债务上升、货币政策手段用尽，以及民粹主义促使世界由全球化转向去全球化，”Balls和Fels写道。
“相反，尾部的右半边机会可能来自于监管放宽、动物精神觉醒、从用罄的货币政策加速向支持成长的财政政策转变。”
PIMCO表示，市场总是要么过度，要么不足，“配置流动性更好的机会应该出现在2017年期间。”(完)
(编译 郑茵 审校 陈宗琦)
政客竞选时首重「交戏」，登上权力宝座就要「交数」。随着奥巴马以情真意切的临别演说为八年任期画上句号，美国政坛揭开了改朝换代的序幕，本月二十日正式入主白宫的特朗普，于香港时间周四凌晨在纽约举行当选后首场记者会。
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