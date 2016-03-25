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国际财经 | 2016年 3月 25日 星期五 10:38 BJT

专访：PIMCO基金经理对“直升机撒钱”示警 担忧银行业将崩坏

路透伦敦3月24日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)一名基金经理呼吁各国央行不要对民众发放无成本现金，警告这将引发超级通胀、债市惨跌，甚至银行业的崩坏。

外界普遍将这类机制比喻为在直升机上撒钱，而各国央行实际上则据此为政府预算融资。

PIMCO驻德国资产管理部门主管Andrew Bosomworth表示，“回首过往，每当央行试着采行一点这类举措，就会产生庞大的通胀。”

Bosomworth指出，这类机制可能导致通胀预期失控地窜升，将打击金融市场，债券价格将崩跌。

他补充道，若债市大规模惨跌，许多欧元区银行将饱受压力，因其为符合监管要求而持有大量的政府债券。(完)

(编译 龚芳; 审校 杜明霞)

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