专访：PIMCO基金经理对“直升机撒钱”示警 担忧银行业将崩坏

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透伦敦3月24日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)一名基金经理呼吁各国央行不要对民众发放无成本现金，警告这将引发超级通胀、债市惨跌，甚至银行业的崩坏。
外界普遍将这类机制比喻为在直升机上撒钱，而各国央行实际上则据此为政府预算融资。
PIMCO驻德国资产管理部门主管Andrew Bosomworth表示，“回首过往，每当央行试着采行一点这类举措，就会产生庞大的通胀。”
Bosomworth指出，这类机制可能导致通胀预期失控地窜升，将打击金融市场，债券价格将崩跌。
他补充道，若债市大规模惨跌，许多欧元区银行将饱受压力，因其为符合监管要求而持有大量的政府债券。(完)
(编译 龚芳; 审校 杜明霞)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。