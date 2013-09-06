全球经济难以平稳 较短期债券和TIPS为避险天堂--PIMCO葛罗斯

路透纽约9月5日 - 全球最大债券基金太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯周四表示，全球经济越来越难以平稳下来，投资者应在较短期债券和通胀保值债券(TIPS)中避险。

在葛罗斯给投资者的9月信函中称，全球主要央行的宽松货币政策在经济稳定方面作用降低，接近零的利率对“实体经济”的金融和投资构成威胁。

葛罗斯在提及美国联邦储备理事会(美联储/FED)购债措施等的刺激政策时称，“如果受量化宽松政策的人为激励措施影响，导致债券价格单边下跌，股价不再上涨，那为什么还要投资金融或地产呢？”

他补充称，当决策者开始收紧宽松货币政策时，流动性将受到“挑战”，而当美联储结束购债举措时，股市可能承受“风险”。

葛罗斯称，央行刺激措施的结束会对流动性构成挑战，因为不再受益于宽松货币政策的共同基金和上市交易基金(ETF)，“只能出售自己了。”

葛罗斯还称，鉴于经济形势不稳，而且各央行关注“前瞻性指引”，抑或未来利率的可能走势，因此较短期债券是最可靠的投资标的。自2008年12月以来，美联储已将指标联邦基金利率维持在零至0.25%的区间。

“假如至少密切关注失业率和通胀率的话，那么短期债券收益率将成为最可靠的押注，”葛罗斯在信函中称。

他7月中在社交平台Twitter上写道，直至2016年，美国联邦基金利率可能将一直维持在目前水准，这是“价值的关键”。

葛罗斯表示，投资者应在较短期美国公债或信贷，以及较长期TIPS中避险，以防范未来通胀。葛罗斯旗下PIMCO总回报债券基金是全球最大债券基金，总资产达2,510亿美元。

他称，“由于美联储转至前瞻性指引，债券投资者应关注‘更安全的’短期公债或信贷。”

根据投资研究机构Morningstar的数据，过去四个月，葛罗斯旗下旗舰债券基金资产已缩水14%，因受累于投资者撤资及价格下跌。(完)

(编译 于春红; 审校 孙茉莉)

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