独家：Pine River将关闭固定收益基金 返还投资人16亿美元

路透波士顿6月6日 - 根据路透见到一封写给客户的信，对冲基金Pine River CapitalManagement将关闭旗下的Pine River固定收益基金，并返还投资人16亿美元。

Pine River创办人暨联席投资长Brian Taylor周一对客户表示，这个成立八年之久的基金将予以关闭。该基金在2015年和2016年初亏损之前，曾有过让对冲基金产业最瞠目结舌的回报。

“按部就班的下一步将是依序先把Pine River固定收益基金的部位转换成现金，然后把现金返回给投资者，”Taylor写道。

信件并写道，投资人也可以把资金投入公司规模36亿美元的旗舰基金Pine River Fund。

“我们如今认为透过管理单一的旗舰多策略基金--Pine River Fund，而不是同时管理两个多策略基金，才能提供投资人更好的服务，”信件表示。

根据信件，Taylor表示，Pine River亦将分拆旗下由Dan Li所管理的规模12亿美元的中国基金，并允许Li经营自己的公司。他强调，Pine River与Li的基金仍有关联，且仍致力于中国和亚洲的策略。(完)