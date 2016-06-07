独家：Pine River将关闭固定收益基金 返还投资人16亿美元

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透波士顿6月6日 - 根据路透见到一封写给客户的信，对冲基金Pine River CapitalManagement将关闭旗下的Pine River固定收益基金，并返还投资人16亿美元。
Pine River创办人暨联席投资长Brian Taylor周一对客户表示，这个成立八年之久的基金将予以关闭。该基金在2015年和2016年初亏损之前，曾有过让对冲基金产业最瞠目结舌的回报。
“按部就班的下一步将是依序先把Pine River固定收益基金的部位转换成现金，然后把现金返回给投资者，”Taylor写道。
信件并写道，投资人也可以把资金投入公司规模36亿美元的旗舰基金Pine River Fund。
“我们如今认为透过管理单一的旗舰多策略基金--Pine River Fund，而不是同时管理两个多策略基金，才能提供投资人更好的服务，”信件表示。
根据信件，Taylor表示，Pine River亦将分拆旗下由Dan Li所管理的规模12亿美元的中国基金，并允许Li经营自己的公司。他强调，Pine River与Li的基金仍有关联，且仍致力于中国和亚洲的策略。(完)
(编译 戴素萍 审校 张明钧)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。