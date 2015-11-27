中港个股：平安旗下陆金所拟2016年香港IPO，计划融资50亿美元--消息

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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路透香港11月27日 - 消息人士周四表示，中国第二大保险公司--中国平安 旗下的网络投融资平台--上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司(简称“陆金所”)计划2016年在香港进行首次公开发行(IPO)，拟融资50亿美元。
其中一位消息人士称，虽然陆金所还未正式委托银行筹备IPO，但高盛 和摩根士丹利 已经在为陆金所安排一轮私募融资，预计会参与这次上市活动。由于相关细节尚未公开，消息人士要求匿名。
平安和高盛拒绝置评，路透联系不上陆金所置评。摩根士丹利暂未回复路透的置评请求。
平安在第三季财报中称，截至9月底，陆金所拥有超过1,429万名注册用户，是年初用户数量的近三倍。
今年头九个月，陆金所平台上面的交易额达到9,264亿元人民币(1,450亿美元)，是上年同期的九倍还要多。
此前华尔街日报曾报导，陆金所计划通过IPO融资50亿美元。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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