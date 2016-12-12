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中国财经 | 2016年 12月 12日 星期一 08:37 BJT

（更正）平安海外投资受到当局限制资本外流措施的影响--CFO

（12月9日发稿，因英文有误，标题及内文第一段应为“海外投资”，而非专指“海外并购”）

路透12月9日 - 中国第二大保险业者--中国平安保险集团(601318.SS)(2318.HK)财务长(CFO)姚波周五表示，该公司的海外投资受到当局抑制资本外流措施的冲击。

姚波称，将人民币兑换成外币并汇往国外存在困难，平安计划通过海外债务融资以应付海外收购。

姚波并称，中国平安计划通过发行美元计价债券及向海外银行贷款，为境外交易提供融资。

姚波称，中国政府收紧控制资本外流，已影响到公司短期的海外收购，导致进行外汇交易的难度加大。(完)

(编译 李春喜/刘秀红；审校 李爽/蔡美珍)

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