（更正）平安海外投资受到当局限制资本外流措施的影响--CFO

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
（12月9日发稿，因英文有误，标题及内文第一段应为“海外投资”，而非专指“海外并购”）
路透12月9日 - 中国第二大保险业者--中国平安保险集团(601318.SS)(2318.HK)财务长(CFO)姚波周五表示，该公司的海外投资受到当局抑制资本外流措施的冲击。
姚波称，将人民币兑换成外币并汇往国外存在困难，平安计划通过海外债务融资以应付海外收购。
姚波并称，中国平安计划通过发行美元计价债券及向海外银行贷款，为境外交易提供融资。
姚波称，中国政府收紧控制资本外流，已影响到公司短期的海外收购，导致进行外汇交易的难度加大。(完)
(编译 李春喜/刘秀红；审校 李爽/蔡美珍)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。