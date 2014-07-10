平安旗下平安产险获准增资20亿元 资本金规模跃居第一

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透上海7月10日 - 中国第二大寿险公司--中国平安保险(601318.SS)(2318.HK)旗下平安产险获得中国保监会核准，注册资本增加20亿元人民币至190亿元，资本金规模跃居国内财产保险业第一位。
中国平安新闻稿称，此次变更注册资本金，将使平安产险资本金实力更加雄厚，承保能力得到扩大，同时偿付能力更加充足，使得公司偿付能力持续保持在充足II类标准150%以上的水平，为公司未来业务的健康、可持续发展提供更加坚实的基础和保证。
以保费收入计，平安产险亦是中国第二大产险公司。去年底平安产险偿付能力充足率达到167.1%。今年以来平安产险继续保持高速增长，前五月总保费收入达573.8亿元，同比增长28.6%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。