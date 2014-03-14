中国平安称今年投资策略基本不变

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透上海/香港3月14日 -中国市值第二大保险业者--中国平安保险(601318.SS)去年因投资收益大有斩获令其净利增四成。公司高层周五表示，今年公司保险资金的投资策略基本不变，不过宏观经济、利率市场及权益市场等因素的波动，会给公司追求长期稳定收益带来一些挑战。
针对近期*ST超日(002506.SZ)公司债出现中国首例实质性违约事件，中国平安(2318.HK)首席投资执行官陈德贤在业绩会上表示，公司并没有持有11超日债品种，目前所持有的信用债99%以上都是评级3A的高等级信用债，信用风险不大。
“现在看下来，从宏观、利率、经济增长、信用、权益市场波动大等来看，（今年将）给我们带来一些挑战。”他指出，公司不仅要管理好超万亿元的存量保险资金，每年还新增约2,000亿元人民币的可投资资金，要保持一个长期稳定收益确实有一些挑战。
他说，“我们要管理好资金、利用好政策、把握好时机，今年将继续做长期投资者。”
平安保险去年实现净利281.5亿元，同比增长40%，因股市回升推动投资收益大增。根据汤森路透数据，公司这一数值低于分析师原先预期的294亿元。公司拟年终每股派息0.45元，加上中期派息后，公司全年派息将达每股0.65元。
公司年报称，截止2013年末，集团保险资金投资资产达12,303.67亿元，净投资收益率为5.1%，创下三年来高点，2012年和2011年分别为4.7%和4.5%。去年集团持续优化资产结构，提高固定收益类资产配置比例；并积极把握住权益投资波段和结构性机会，全年取得较好投资业绩。
去年末，平安集团投资资产中，固定收益投资占比为82.2%，较上年81.4%提高0.8个百分点。据陈德贤透露，去年公司固定收益投资取得6.35%的平均收益率。
中国平安管理层已将互联网金融等非传统业务与保险银行等传统业务并列为两大工作重心。公司总经理任汇川表示，要应对现代技术进步和商业模式革新带来的挑战，走出一条传统与非传统业务相辅相成的创新道路。
“我们要将金融服务融入客户‘医食住行玩’的生活场景和需求，促进非金融服务用户和金融客户的相互转化和迁徙。”他说。
目前中国平安已布局了陆金所、万里通、车市、支付、天下通移动社交金融门户等互联网业务，例如万里通已拥有5,000多万客户，与平安现有数千万金融客户群绝大部分不重叠。公司希望通过这些互联网生活圈入口，将用户引入平安现已搭建成型的金融大超市。
中国平安拥有保险、银行、信托、证券等诸多金融牌照，庞大客户群是其最大竞争优势之一，公司拥有8,000万寿险客户、2,000万车险客户、2,000万信用卡客户及5,000万退休金客户。
中国平安A股周五收报36.68元，跌0.16%。过去一个月A股累计下跌5.7%。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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