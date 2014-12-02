马云、马化腾参与中国平安定向增发

路透北京12月2日 - 中国平安(2318.HK)(601318.SS)周日定向增发，筹集资金365亿港元；阿里巴巴(BABA.N)创始人马云、腾讯(0700.HK)创始人马化腾参与投资。

熟悉情况的人士称，马云参与了增发；《财经》杂志称，马化腾也参与了增发。

腾讯发言人无法进行评论。无法联系到中国平安的发言人置评。

三家公司2013年合作设立了众安在线财产保险股份有限公司，这是中国第一家互联网财产保险公司。

马云、马化腾和中国平安董事长马明哲被称为“三马”。“三马”上个月曾联合投资华谊兄弟(300027.SZ)。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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