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中国财经 | 2012年 8月 24日 星期五 17:51 BJT

平安携手阿里巴巴和腾讯 探索网上保险销售

路透上海8月24日电---中国第二大寿险公司--中国平安(601318.SS)(2318.HK)董事长马明哲周五表示,平安与阿里巴巴集团、腾讯(0700.HK)将联手成立一家合资公司,探索网上保险销售.

他在业绩会上表示,"我们要利用阿里巴巴和腾讯在互联网上的优势,与保险业务相结合,开辟一个新的渠道."

尽管现场媒体对"三马"合作(马明哲、阿里巴巴董事局主席马云和腾讯董事会主席马化腾)的细节多次追问,但马明哲均谢绝评论,仅表示目前该合作计划已向有关部门正式申请,获得批准後将对外公布.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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