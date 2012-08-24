平安携手阿里巴巴和腾讯 探索网上保险销售

瑞安房地产合营投得武汉地块 出资额预计为14.1亿元人民币
路透香港1月24日 - 业务在中国内地的瑞安房地产周二称，其合营公司投得武汉一幅土地，该公司的出资额预计约14.1亿元人民币。
路透上海8月24日电---中国第二大寿险公司--中国平安(601318.SS)(2318.HK)董事长马明哲周五表示,平安与阿里巴巴集团、腾讯(0700.HK)将联手成立一家合资公司,探索网上保险销售.
他在业绩会上表示,"我们要利用阿里巴巴和腾讯在互联网上的优势,与保险业务相结合,开辟一个新的渠道."
尽管现场媒体对"三马"合作(马明哲、阿里巴巴董事局主席马云和腾讯董事会主席马化腾)的细节多次追问,但马明哲均谢绝评论,仅表示目前该合作计划已向有关部门正式申请,获得批准後将对外公布.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
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路透北京1月24日 - 中国国家外管局局长潘功胜周一称，外汇管理部门将保持外汇管理政策连续性、一贯性，提升贸易投资便利化水平。外商投资企业正常利润汇出不受限制，支持有能力、有条件的企业开展真实合规的对外直接投资。同时，加强真实性合规性审核，着力防范跨境资本流动风险，维护外汇市场健康稳定。
路透好莱坞1月23日 - MSCI明晟执行长周一表示，如果中国进一步实施资本管控，则将中国股市完全纳入MSCI指标指数的进程可能停止。