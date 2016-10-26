平安资管谋求向“独立第三方”发展 未来不会举牌上市公司--高层

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
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路透北京10月26日 - 中国平安(601318.SS)(2318.HK)旗下平安资产管理公司董事长万放表示，公司正谋求向“独立第三方资产管理公司”发展；并希望分散投资来获取均值收益，未来不会举牌上市公司。
中国金融时报周三刊登对他的专访并称，建议在资金端，国家应针对期限较长的资金运用颁布税优政策，鼓励大型机构投资者管理养老资金；同时对优秀资管机构则可以在投资范围上适当放宽。
万放表示，险企举牌上市公司主要是基于长期价值投资，究竟举牌还是不举牌是一个自由的投资选择和决策，有些保险资金希望集中投资来获取高收益，通过集中举牌获取董事席位，影响公司经营，由管理渗透带来收益增长。
“而另一些保险资金则希望分散投资来获取均值收益，作为财务投资者，在每一个看好的版块分散投资，分享行业的增长，认为管理层足够好，不需要影响其发展，因此没必要举牌。”万放说，“平安资管采取的就是这种投资策略。”
他介绍称，保险资管业有两类主要发展模式，一类是母公司将资金（第一方资金）全委托给旗下保险资管公司来管理，这样的话就容易在母公司资金和外部资金（第三方资金）之间形成一道“防火墙”，需要保险资管公司平衡好两边利益；另一类模式中，无论是第一方还是第三方资金，都将逐渐过渡到全部由客户主动选择。
“这种（第二种）模式是全世界所有大型资管公司发展的大方向，也是平安资管选择的发展模式，”万放称，成为独立第三方资产管理公司后，只有能够比市场平均水平更好控制风险,同时带来比市场平均水平更高的收益，第一方和第三方才会主动委托资金；最后第一方和第三方资金的特性将趋同，就没有第一方和第三方的概念了。
“这个过程是艰难痛苦的，压力也会很大，将面临第一方资金开始委托其他的资管机构投资，而第三方资金也面临激烈竞争。不过，能够获得贴近市场的费率与机制，”他说。目前平安资管第三方委托资金规模占公司资金总规模不足五分之一，却贡献了超过三分之二的收入。
万放认为，在目前的低利率环境下，资管公司有四个应对方案来配置资产，即提升海外资产配置、提升风险偏好、拉长资产久期、提升另类资产的配置比例。
“其实我们最大的苦恼是保险资管产品受到比较大的局限，”他认为应该对资管产品有一个统一的标准，要根据资管机构的能力，而不是根据行业属性来划定资管产品的投资范围。
他并建议是在资金端，国家应针对期限较长的资金运用颁布税优政策，鼓励大型机构投资者管理养老资金，对有能力的大型资产管理机构放开养老投资产品，让资管机构都能够吸收社会中期限较长的资金。
同时对优秀资管机构则可以在投资范围上适当放宽，不是通过监管去限制，而是让优秀资管机构本身主动负责。（完）
(发稿 李子木；审校 乔艳红)
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