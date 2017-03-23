综述：中国平安去年派息比例创五年新高 有信心未来维持高派息比

作者 林琦

路透上海3月23日 - 中国第二大寿险公司--中国平安(601318.SS)(2318.HK)去年净利逆势增长，派息比例创五年新高，公司高层表示，有信心未来维持高派息比。

公司高层周四在出席业绩会时指出，随着公司互联网用户的持续迁徙及客户粘性提高，个人业务对公司利润贡献度将会持续提升；且集团及旗下寿险、财险和银行的资本相对充裕，足以支撑未来公司保持较高的分红比例。

“管理层对于公司未来盈利增长、股息派息充满信心，...公司未来的派息政策是希望保持这个派息比例，甚至更高。”公司首席财务官姚波表示。

在国际金融市场动荡、国内金融行业呈下行趋势的背景下，中国平安去年实现净利623.94亿元人民币，同比增长15.1%，每股基本收益3.5元。董事会建议派发末期股息每股0.55元，全年分红0.75元。2016年中国平安的股利支付率达22%，上年为17.8%。

此前，中国人寿(2628.HK)(601628.SS)、新华保险(1336.HK)(601336.SS)等国内大型寿险公司纷纷发布盈利预警，如中国人寿预计，受投资收益下降等因素拖累，2016年净利同比下降40-50%。

华泰证券金融研究团队最新研报称，中国平安价值驱动模式已成熟，利率敏感性降低，将持续稳定释放利润。预计公司2017、2018、2019年P/EV（市值／企业价值）分别为0.8倍、0.7倍、0.6倍，目前处于估值历史低位。同时，A/H股折价6%，A股标的价值低估，维持买入评级。

对于中国平安旗下陆金所控股分拆上市的问题，公司高层回应称，对于陆金所上市一直持开放态度，也在持续推进准备工作，但是目前仍没有具体上市时间表。

2016年陆金所控股完成B轮12亿美元融资，估值185亿美元。截至去年底，陆金所平台累计注册用户数2,838万，较上年末增长55%，活跃投资用户数740万，较上年末增103.9%。

**个人业务有持续增长潜力**

中国平安提高派息比的底气之一在于个人业务，去年其个人业务净利同比增三成，对公司利润贡献占比已达65%。而且中国平安首次披露其在综合金融模式下的个人客户价值指标：截至去年末，平安的个人客户数达到1.31亿，较2016年初增长20.1%；客均合同数达到2.21个；客均利润从289.07元增至311.51元。

董事长马明哲表示，对于从事零售行业，包括金融零售公司在内，判断其现有价值和未来增长空间，通常最关注三点--客户规模、客均合同、客均利润。平安作为个人金融生活服务提供商，其价值正是体现在这三个指标的持续快速增长上。

“未来个人客户数增加、个人产品数的增加以及每位客户的利润增加，都将使得个人业务对公司利润贡献比的提高。”他说。

中国平安称，截至去年底，公司个人寿险代理人队伍规模超110万，较年初增长27.7%，持续提升公司获客能力和客均利润，助力个人业务强劲增长。2016年，平安集团个人业务实现利润408.29亿元，同比增29.5%。个人业务价值的稳步提升，已成为平安价值增长强劲的内生动力。

“目前平安的股价有比较大的低估。”中国平安总经理任汇川认为，中国居民收入不断增长、老龄化趋势及更多储蓄投入财富管理领域，都将对保险及健康领域带来更多的需求，中国平安未来有很强的的估值增长动力。

中国平安是国内同时拥有A股和H股的金融企业中，唯一一家A股股价低于港股的，目前大型A+H公司的A股较H股平均溢价15%。

周四中国平安A股收升1.58%至36.57元人民币。

**险资投资策略仅会微调**

对于市场关心的今年险资投资策略，任汇川指出，由于旗下保险公司负债端产品的久期较长，能够支持公司在投资时坚持长线投资，穿越投资周期。

他说，今年公司将抓住利率变化趋势和大类资产变化趋势，按经济形势自上而下地投资。除了继续投入固定收益类产品，还将加大在基础设施类PPP（政府与社会资本合作）项目、“一带一路”相关的重点项目上的配置。

“我们今年会在维持2016年总体方向的基础上作轻微调整。”中国平安首席投资官陈德贤表示，对于大类资产配置，中国平安每年的变动不会太大，仅会进行一些微调。

据券商分析师透露，中国平安高层在今日的分析师会议上还指出，目前国内利率仍在上行，对于存量和新增的债券投资较为有利。平安致力于资产的多元化配置，因此在利率上行初期能够维持较为稳定发展，预计未来利率上行对于投资端是利好。

去年底中国平安保险资金投资组合中，固定收益率投资占比达74.6%，较上年下降3.1个百分点，权益类投资和投资性物业分别上升0.7个百分点。陈德贤解释称，固收类占比的下降，并不意味着投资规模的下降。去年随着可投资资产规模的上升，实际上固收类投资净增加约1,200亿元。

去年中国平安实现净投资收益1,050.3亿元，同比增长23.9%，净投资收益率为6.0%，较2015年提高0.2个百分点；主要原因是公司优化资产配置，提前布局配置优质固定收益资产、优先股，动态配置权益资产。

中国平安年报解释称，尽管去年第四季以来债券市场剧烈调整，低利率环境有所缓解，但持续性有待观察。平安在2013年、2014年就加大力度提前布局优质、高收益的另类资产，并且在经济增速放缓、结构转型阶段，逐步将重点放在安全性高、收益稳定的政府债、铁道债、银行优先股等品种通过多渠道提升投资收益，有效应对了低利率的挑战。（完）