平安银行解决增资问题迫在眉睫--董事长

路透上海9月25日 - 中国平安保险集团(601318.SS)副董事长、平安银行(000001.SZ)董事长孙建一周二表示，平安银行必须在年内完成资本补充，以争取明年获得更多新增贷款额度。

他在出席平安银行股东会时透露，今年监管部门给予平安银行的新增贷款额度仅为929亿元人民币。作为一家全国性银行，一年新增贷款额度不到1,000亿元是非常小的，真是无可奈何。

“额度是按资本充足率等计算的，如果此次增资不成功，明年会更糟糕，所以解决增资问题迫在眉睫，不然银行的发展会受到影响。”他说。

周二召开的临时股东大会通过了非公开发行股票、资本管理规划（2013-2016年）、修订公司章程和变更注册资本等议案。平安银行计划向母公司中国平安(2318.HK)定向增发，募集资金不超过148亿元，扣除相关发行费用后全部用于补充资本金。

而平安银行资本管理规划（2013年-2016年）显示，平安银行在2013至2016年的资本管理最低关键目标是：资本充足率大于等于10.5%，一级资本充足率大于等于8.5%。

资本金不足亦限制了平安银行的网点扩张步伐。孙建一表示，深发展是股份制银行中网点最少的一家，所有网点大概在380家左右。近阶段该行在积极与监管部门沟通，争取得到监管部门支持，但由于资本充足率的缘故，还是受到限制。上半年平安银行的网点达492家，增加100多家。

他透露，增资完毕后，明年该行争取新设8家二级分行的指标，同时争取设立更多一级分行，预计每年可增加两家一级分行。

平安银行周二收报12.27元，过去一个月累计上涨15.5%。（完）

(发稿 林琦； 审校 曾祥进)

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