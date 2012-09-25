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中国财经 | 2012年 9月 25日 星期二 10:15 BJT

平安银行董事长行长双双离职

路透上海9月25日电---中国平安银行(000001.SZ)公告称,通过董事长肖遂宁、行长理查德·杰克逊提出的辞职议案,并提名平安集团副董事长孙建一为新任董事长、原民生银行副行长邵平为董事、行长.

公告并称,该等变动事项需经股东大会批准及银监会核准後才能生效.

孙建一1990年7月加入中国平安,历任管理本部总经理、公司副总经理、常务副总经理等职务,现任中国平安保险(集团)股份有限公司副董事长.

邵平1996年至今历任民生银行总行信贷部副主任、总行信贷业务部总经理、上海分行行长，总行行长助理、副行长、总行风险管理委员会主席等职.

平安银行(000001.SZ)上日收报12.91元,近一个月下跌10.16%.(完)

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--发稿 刘昕; 审校 黄凯

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