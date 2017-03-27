平安银行称辉山乳业大股东在该行质押贷款 将采取保障措施

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海3月27日 - 在上周五辉山乳业(6863.HK)暴跌近九成，市场传出中国平安(601318.SS)(2318.HK)持有该公司25%股份后，中国平安及旗下平安银行(000001.SZ)周日晚公告否认持有辉山乳业股份，称只是辉山乳业大股东以股份质押贷款，平安银行将采取各种措施保障信贷资金安全。
公告显示，辉山乳业控股股东冠丰有限以其持有的辉山乳业股份为质押，于2015年6月在平安银行获得授信额度。截止上周五，冠丰有限在平安银行的贷款余额为21.42亿港元，其质押辉山乳业的股份总数为34.34股。
若按辉山乳业上周五收市价0.42港元计算，冠丰有限在平安银行的质押品价值仅14.4亿港元。
因市场传言辉山乳业大股东挪用上市公司逾30亿元资金投资房地产，资金无法回收，辉山乳业上周五早盘跌幅至多达九成，中午该公司紧急停牌。
因辉山乳业是沪港通和港股通标的股票，且近日有大量大陆资金透过沪港通和深港通买入该股票。沪深证交所上周五盘后称，已要求券商向投资者提示风险，交易所也提请港交所督促相关上市公司及时准备向投资者进行信息披露。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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