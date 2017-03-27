平安银行称辉山乳业大股东在该行质押贷款 将采取保障措施

路透上海3月27日 - 在上周五辉山乳业(6863.HK)暴跌近九成，市场传出中国平安(601318.SS)(2318.HK)持有该公司25%股份后，中国平安及旗下平安银行(000001.SZ)周日晚公告否认持有辉山乳业股份，称只是辉山乳业大股东以股份质押贷款，平安银行将采取各种措施保障信贷资金安全。

公告显示，辉山乳业控股股东冠丰有限以其持有的辉山乳业股份为质押，于2015年6月在平安银行获得授信额度。截止上周五，冠丰有限在平安银行的贷款余额为21.42亿港元，其质押辉山乳业的股份总数为34.34股。

若按辉山乳业上周五收市价0.42港元计算，冠丰有限在平安银行的质押品价值仅14.4亿港元。

因市场传言辉山乳业大股东挪用上市公司逾30亿元资金投资房地产，资金无法回收，辉山乳业上周五早盘跌幅至多达九成，中午该公司紧急停牌。

因辉山乳业是沪港通和港股通标的股票，且近日有大量大陆资金透过沪港通和深港通买入该股票。沪深证交所上周五盘后称，已要求券商向投资者提示风险，交易所也提请港交所督促相关上市公司及时准备向投资者进行信息披露。（完）