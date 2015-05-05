平安银行资金运营中心挂牌 为第二家银行资金业务专营机构

路透北京5月5日 - 中国股份制商业银行--平安银行(000001.SZ) 资金运营中心在上海正式挂牌成立，成为国内第二家获得中国银监会批准的银行资金业务专营机构。

平安银行新闻稿称，资金运营中心是平安银行设立的专营机构，前身是平安银行金融市场事业部；资金运营中心主要业务包括固定收益、外汇和大宗商品业务（Fixed Income,Currency and Commodity，即FICC）。

“资金运营中心将充分利用上海在市场、资金、人才、信息等各方面的集聚优势，做大做强FICC业务。”平安银行行长邵平指出。

银监会于2012年底发布实施《中资商业银行专营机构监管指引》，允许商业银行针对某一特定领域业务单独设立领取金融许可证的专营机构。2004年11月，经中国银监会批准，兴业银行资金营运中心成为国内首家领取金融许可证的资金业务专营机构。

平安银行介绍，该行FICC业务包括债券、货币市场工具等基础性债务工具、按揭抵押证券等结构型债务工具、利率与信用衍生产品、货币、商品及其他产品等。

平安银行表示，资金运营中心将坚持在FICC业务领域探索创新，致力于打造“黄金银行”、“期权专家”、“智慧交易”三大明星业务品牌，形成新的利润增长点。（完）

(发稿 王蕾；审校 李贺/黄凯)

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