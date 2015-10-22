平安银行前三季净利同比增13% 期末不良率升至1.34%

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京10月22日 - 中国股份制银行--平安银行(000001.SZ)周四公布季报显示，前三季度净利润同比增长13.04%。受部分企业经营困难、融资能力下降，该行资产质量继续承压，期末不良率较年初上升0.32个百分点至1.34%。
该行前三季度实现净利润为177.40亿元。其中三季度实现净利润61.55亿元，同比增长9.48%。前三季度营业收入同比增长30.19%，其中，非利息净收入同比增长41.35%，实现手续费及佣金净收入同比增幅58.03%。
资产质量方面，前三季度共清收不良资产45.10亿元，不良和关注类贷款有所增长。期末不良贷款余额161.99亿元，较年初增加54.26%。不良率为1.34%，比去年末上升了0.32个百分点。拨备覆盖率为166.97%。
三季报透露，不良贷款主要集中在商业、制造业和零售贷款（含信用卡），占不良贷款总额的97%，同时，零售贷款（含信用卡）不良较年初上升1.5个百分点，主要是经营性贷款和汽车贷款不良率上升。
受央行连续降息的影响，第三季度平安银行各项生息资产收益率和计息负债成本率均环比有所下降，但得益于客户结构、业务结构的持续优化，第三季度存贷差、净利差、净息差均高于二季度，分别达到4.83%、2.63%、2.76%。
报告期末，平安银行资本充足率为11.08%，核心一级资本充足率为9.14%。
股东方面，截至9月末，平安银行普通股股东总数为35.80万户；其中中国证券金融股份有限公司持股42783.28万股，占比2.99%，为公司第三大股东；中央汇金投资有限责任公司持股18017.75万股，占比1.26%，为第六大股东。
平安银行A股周四收报11.33元/股，涨0.98%。（完）
公告参见 here
(发稿 李铮； 审校 黄凯)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。