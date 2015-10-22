平安银行前三季净利同比增13% 期末不良率升至1.34%

路透北京10月22日 - 中国股份制银行--平安银行(000001.SZ)周四公布季报显示，前三季度净利润同比增长13.04%。受部分企业经营困难、融资能力下降，该行资产质量继续承压，期末不良率较年初上升0.32个百分点至1.34%。

该行前三季度实现净利润为177.40亿元。其中三季度实现净利润61.55亿元，同比增长9.48%。前三季度营业收入同比增长30.19%，其中，非利息净收入同比增长41.35%，实现手续费及佣金净收入同比增幅58.03%。

资产质量方面，前三季度共清收不良资产45.10亿元，不良和关注类贷款有所增长。期末不良贷款余额161.99亿元，较年初增加54.26%。不良率为1.34%，比去年末上升了0.32个百分点。拨备覆盖率为166.97%。

三季报透露，不良贷款主要集中在商业、制造业和零售贷款（含信用卡），占不良贷款总额的97%，同时，零售贷款（含信用卡）不良较年初上升1.5个百分点，主要是经营性贷款和汽车贷款不良率上升。

受央行连续降息的影响，第三季度平安银行各项生息资产收益率和计息负债成本率均环比有所下降，但得益于客户结构、业务结构的持续优化，第三季度存贷差、净利差、净息差均高于二季度，分别达到4.83%、2.63%、2.76%。

报告期末，平安银行资本充足率为11.08%，核心一级资本充足率为9.14%。

股东方面，截至9月末，平安银行普通股股东总数为35.80万户；其中中国证券金融股份有限公司持股42783.28万股，占比2.99%，为公司第三大股东；中央汇金投资有限责任公司持股18017.75万股，占比1.26%，为第六大股东。

平安银行A股周四收报11.33元/股，涨0.98%。（完）

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