平安银行去年净利同比增速放缓至3.36% 不良率微升至1.74%

资产质量方面，该行并公布，去年该行共收回不良资产总额52.46亿元，其中信贷资产（贷款本金）48.52亿元。2016年末贷款减值准备余额为399.32亿元，较年初增幅36.45%，拨备覆盖率为 155.37%。

该行去年成本收入比25.97%，同比下降5.34个百分点；在当年5月1日实施营改增的影响下，利差息差仍保持稳定，2016年本行净利差为2.60%，净息差为2.75%。