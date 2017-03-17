平安银行去年净利同比增速放缓至3.36% 不良率微升至1.74%

深圳控股逾54亿元人民币出售四间公司权益予恒大集团
路透香港5月25日 - 中国房地产商--深圳控股周四宣布，以逾54亿元人民币的代价出售旗下四间公司权益予恒大集团，预计将录得税后净收益29.12亿港元。
路透北京3月17日 - 中国股份制银行--平安银行(000001.SZ)发布年报显示，去年净利润同比增长3.36%，增速较2015年下降逾7个百分点；同时该行期末不良贷款率为1.74%，略高于上年。
年报并显示，该行去年实现净利润225.99亿元人民币，其中四季度净利38.80亿元；全年营业收入同比增长12.01%，其中非利息净收入同比增长13.00%，主要来自信用卡、理财等手续费收入的增加。
资产质量方面，该行并公布，去年该行共收回不良资产总额52.46亿元，其中信贷资产（贷款本金）48.52亿元。2016年末贷款减值准备余额为399.32亿元，较年初增幅36.45%，拨备覆盖率为 155.37%。
“本行持续优化信贷结构，严格管控增量业务风险，通过一系列措施，加大不良资产清收处置力度，加大拨备及核销力度，保持资产质量相对稳定。”该行并称。
公告中并表示，该行贷款增速领先市场，去年发放贷款和垫款总额（含贴现）1.48万亿元，较年初增幅21.35%。
该行去年成本收入比25.97%，同比下降5.34个百分点；在当年5月1日实施营改增的影响下，利差息差仍保持稳定，2016年本行净利差为2.60%，净息差为2.75%。
平安银行周四收报9.52元，过去一个月累计涨0.63%。（完）
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(发稿 侯向明； 审校 林高丽)
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