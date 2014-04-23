平安银行首季净利按年增长41% 不良贷款率轻微上升

路透香港4月23日 -中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)的银行业务分支--平安银行(000001.SZ)周三公布，今年首季净利按年增长41%，不良贷款率轻微上升。

平安银行的公告显示，2014年1-3月净利50.54亿元人民币，去年同期则为35.89亿元；每股收益0.53元。

期内营业收入增长49%至161亿元，成本收入比较去年有所下降。中间业务收入保持快速增长势头，投行、托管、票据转让等业务带来的中间业务收入大幅增长，非利息收入同比增长117%，在营业收入的占比提升8.87个百分点至28.26%。

净利息收入升33%至115.5亿元，新发放贷款平均利率比上年全年提高1.38个百分点，净息差升至2.42%，去年全年则为2.31%。

3月末的不良贷款余额较年初增加7.47%，不良贷款率为0.91%，较年初微升0.02个百分点，拨备覆盖率维持在201%的水平。

期末核心一级资本充足率8.7%，资本充足率10.79%，分别较去年末提高0.14及0.89个百分点。（完）

欲浏览于交易所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。