平安银行首季净利按年增长8% 不良贷款率小幅上升至1.56%

路透上海4月20日 - 中国中型银行--平安银行(000001.SZ)周三晚间公布，今年一季度净利按年增长8.12%，低于11.38%的去年同期增速；期末不良贷款率较年初小幅上升至1.56%，受宏观经济放缓和产业结构调整等影响。

平安银行季报显示，一季度净利润为60.86亿元人民币。非利息净收入91.34亿元，同比增长65.26%，在营业收入中的占比由去年同期的26.74%提升至33.18%，投行、托管、银行卡、理财和黄金等业务成为增长的主要驱动。

同时，通过推进资产负债结构调整，利差水平逆市上升。今年一季度，该行净利差2.76%、净息差2.87%，分别同比提升0.19和0.14个百分点。

资产质量方面，一季度末不良贷款率为1.56%，较年初上升0.11个百分点；贷款拨备覆盖率为161.01%，较年初下降4.85百分点。为进一步增强风险抵御能力，一季度该行计提贷款减值损失94.60亿元，同比增幅103.35%；期末拨贷比为2.52%，较年初上升0.11个百分点。

平安银行新闻稿称，一季度该行完成非公开发行优先股2亿股，每股面值人民币100元，扣除发行费用后实际募集资金净额为199.525亿元，全部用于补充一级资本。4月，完成发行100亿元二级资本债券，用于补充二级资本，为业务发展提供支持与保障。

一季末，该行期末资本充足率、一级资本充足率以及核心一级资本充足率分别为11.61%、9.81%、8.70%。

平安银行周三收报10.52元人民币，过去一个月累计下跌1.13%。（完）

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