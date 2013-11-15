中国平安获准发行260亿元可转债

路透北京11月15日 -中国以市值计第二大寿险公司--中国平安(601318.SS)周五公告称，证监会已核准其公开发行260亿元人民币A股可转换公司债券。业内人士预计，年内即完成发行的可能性大。

中国平安(2318.HK)此前曾表示，此次可转债发行已获中国保监会批复。根据2011年底公司披露的相关方案，该可转债期限为六年，票面利率不超过3%，每年付息一次，自发行结束后满六个月后可以转股。

北京一大型券商可转债分析师称，“年内发行的可能性大。平安正股的估值便宜，市场认购的意向好。虽然资金略紧不利发行吧，但综合看发行条件还好，市场多认为年内就会发。”

中国平安首席财务官姚波此前亦在中报业绩会上表示，6月末集团偿付能力充足率为162.7%，有信心今年内完成发行260亿元可转债，预计到时偿付能力将升至181.2%，回复至去年末相若水平。分析师称，平保偿付能力下滑至接近150%的充足II类监管红线，故期待公司发行可转债以提升资本水平。

中国平安A股早盘收报38.21元，涨4%；过去一个月累计则微跌0.46%。(完)

(发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)

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