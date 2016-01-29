平安人寿境外发行12亿美元高级债 开国内保险公司先例

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海1月29日 - 中国第二大寿险公司--中国平安(601318.SS)(2318.HK)旗下平安人寿近日完成12亿美元高级债券发行，首次尝试境外发行债券；平安人寿也成为第一个在境外资本市场发行高级债券的中国保险公司。
中国平安新闻稿称，本次发行的高级债券中，三年期为7亿美元、票面利率2.375%；五年期为5亿美元，票面利率2.875%。国际三大评级机构之一的穆迪授予本次债券信用级别A3，发行人主体信用级别A2（展望稳定）。
新闻稿指出，本次债券发行获得国际投资者广泛关注和踊跃认购，账簿一度突破50亿美元，最终订单来自近200个优质投资者，其中银行、基金/资管和公营机构（含主权基金、政策性金融机构）为最主要的认购主体。
平安人寿表示，本次债券的发行，旨在进一步拓宽直接债务融资渠道，优化资本结构，降低综合债务成本, 增强公司支持海外“一带一路”战略实施能力，助力海外投资发展，提升资本实力和竞争力。
2015年9月，国家发改委发布国内企业发行海外债务取消额度审批，采用备案登记制管理。平安人寿本次债券发行是自该新规定生效后首只由境内主体直接到境外发行的美元债券。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)