平安人寿境外发行12亿美元高级债 开国内保险公司先例

路透上海1月29日 - 中国第二大寿险公司--中国平安(601318.SS)(2318.HK)旗下平安人寿近日完成12亿美元高级债券发行，首次尝试境外发行债券；平安人寿也成为第一个在境外资本市场发行高级债券的中国保险公司。

中国平安新闻稿称，本次发行的高级债券中，三年期为7亿美元、票面利率2.375%；五年期为5亿美元，票面利率2.875%。国际三大评级机构之一的穆迪授予本次债券信用级别A3，发行人主体信用级别A2（展望稳定）。

新闻稿指出，本次债券发行获得国际投资者广泛关注和踊跃认购，账簿一度突破50亿美元，最终订单来自近200个优质投资者，其中银行、基金/资管和公营机构（含主权基金、政策性金融机构）为最主要的认购主体。

平安人寿表示，本次债券的发行，旨在进一步拓宽直接债务融资渠道，优化资本结构，降低综合债务成本, 增强公司支持海外“一带一路”战略实施能力，助力海外投资发展，提升资本实力和竞争力。

2015年9月，国家发改委发布国内企业发行海外债务取消额度审批，采用备案登记制管理。平安人寿本次债券发行是自该新规定生效后首只由境内主体直接到境外发行的美元债券。（完）