平安和中信公布业绩快报 上市银行业绩继续分化

路透上海1月21日 - 中国上市商业银行平安银行(000001.SZ)和中信银行(601998.SS)(0998.HK)周四公布了业绩预报，2015年度净利润增速预计分别为5%-15%和1.15%，上市银行的业绩情况继续呈现大中小型银行分化的局面。

业绩快报显示，平安银行2014年实现净利润198.02亿元人民币，基本每股收益1.44元，2015年净利润预计增长5%到15%；基本每股收益预计在1.48元到1.62元之间。

中信银行则公告，2015年净利润增速和基本每股收益预计都增长1.15%。

在利率市场化、信贷投放难以及不良资产等因素的冲击下，2015年上市银行的业绩增长普遍遭受了较大压力，业绩分化。

前三季度的净利润增速显示，上市银行平均的净利润增速只有2.1%，五大国有银行、股份制银行和城商行的平均增速分别为0.6%、5.6%和15.5%，国有银行的增速普遍在1%及以下，股份制银行除平安外，均低于10%，而城商行则普遍高于10%，南京银行千三季度的利润增速还达到24.5%。

平安银行前三季度的利润增速为13%，中信银行前三季度的净利润增速为2%。

平安银行周三收报10.54元/股，最近一个月下跌13.81%；中信银行A股周三收报6.08元/股，最近一个月下跌18.38%。(完)

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